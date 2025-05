Miss World 2025: थाईलैंड की सुचाता चुआंग्सरी ने भारत में पहना मिस वर्ल्ड 2025 का ताज

Miss World 2025 in India: थाईलैंड की सुचाता चुआंग्सरी मिस वर्ल्ड 2025 चुनी गई हैं। चुआंग्सरी ने दुनिया भर के विभिन्न देशों और क्षेत्रों की 107 अन्य आकांक्षियों को पछाड़कर सबसे लंबे समय से चल रही अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता की 72वीं विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया।

शनिवार की शाम को दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र (HITEX) में आयोजित प्रतियोगिता के समापन पर चेक गणराज्य की पिछले साल की विजेता क्रिस्टीना पिस्ज़कोवा से "ब्लू क्राउन" प्राप्त हुआ। चुआंग्सरी अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में एक जाना-पहचाना चेहरा हैं, जो 2025 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में थाईलैंड का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हासिल करने के बाद विवादों में घिर गई थीं।

