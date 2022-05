ईंधन संकट के प्रभाव को कम करने के लिए श्रीलंका का नया प्लान, अब सार्वजनिक परिवहन का होगा पुनर्गठन

By मनाली रस्तोगी | Published: May 27, 2022 09:49 AM

देश के सार्वजनिक परिवहन के पुनर्गठन का निर्णय श्रीलंका रेलवे मुख्यालय में हुई बैठक में लिया गया था, जहां इस बात पर विशेष ध्यान देने पर चर्चा की गई थी कि वर्तमान में श्रीलंका जिस तीव्र ईंधन संकट का सामना कर रहा है, उसकी वजह से लोगों की दैनिक जीवन को प्रभावित नहीं करना चाहिए।

