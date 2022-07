श्रीलंका: भारी विरोध प्रदर्शन के बीच सेना ने संभाला मोर्चा, कोलंबो की सड़कों में तैनात किए गए सैन्य वाहन, देखें वीडियो

Highlights उग्र विरोध प्रदर्शन के चलते कोलंबो में फिलहाल कर्फ्यू लागू सीडीएस जनरल शैवेंद्र सिल्वा ने की जनता से शांति बनाए रखने की अपील राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास को खाली करने का प्रदर्शनकारियों ने किया फैसला

कोलंबो: आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका में भारी विरोध के बीच अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। कोलंबो की सड़कों में सैन्य वाहनों को तैनात कर दिया गया है। गुरुवार को देश भर में अशांति और उग्र विरोध के बीच राजधानी कोलंबो की सड़कों पर सैन्य बख्तरबंद वाहन नजर आए। इससे पहले श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शैवेंद्र सिल्वा ने देश के सभी नागरिकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सशस्त्र बलों का समर्थन देने का अनुरोध किया है। कोलंबो में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है।

उधर, कई अहम सरकारी इमारतों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। इनमें राष्ट्रपति कार्यालय भी शामिल है। श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री कार्यालय सहित कुछ अहम प्रशासनिक इमारतों को खाली करने का फैसला किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर नौ जुलाई को राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास पर कब्जा जमा लिया था।

#WATCH | Sri Lanka: Amid nationwide unrest in the country and raging protests, military armoured vehicles seen on the roads of capital Colombo pic.twitter.com/hosAiOkiqX

#WATCH | Sri Lanka: Military armoured vehicles seen on the roads of Colombo as massive protests continue to simmer in the island-nation#SriLankaCrisispic.twitter.com/ihFvTo20rG