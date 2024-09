स्पेसवॉक करता दिखा स्पेसएक्स पोलारिस डॉन क्रू, अत्याधुनिक सूट के जरिए मिली सफलता; देखें वीडियो

SpaceX Polaris: एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का पोलारिस डॉन मिशन इस सप्ताह लॉन्च किया गया। सफलता से लॉन्च के बाद निजी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि में, चार अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम ने गुरुवार को स्पेसएक्स कैप्सूल को अपने प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करते हुए कक्षा में पहला वाणिज्यिक स्पेसवॉक किया।

महत्वाकांक्षी पोलारिस डॉन मिशन का हिस्सा यह ऐतिहासिक घटना, स्पेसएक्स के अत्याधुनिक ईवीए सूट की शुरुआत को दर्शाती है और निजी तौर पर विकसित उपकरणों और नवीन प्रक्रियाओं का उपयोग करके पहली बार एक्स्ट्रावेहिकुलर गतिविधि (ईवीए) को चिह्नित करती है।

Commander @rookisaacman conducting suit mobility tests while Dragon flies between Australia and Antarctica pic.twitter.com/yj3vFOTNzQ