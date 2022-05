राहुल गांधी बोले, "भारत में ठीक नहीं है हालात, BJP ने चारों तरफ केरोसिन छिड़क रखा है..", कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सम्मेलन में कांग्रेस नेता ने भाजपा को ऐसे घेरा

Highlights राहुल गांधी आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन गए है। यह सम्मेलन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई है। इसमें विपक्ष के नेताओं ने भी हिस्सा लिया है।

लंदन: लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं। शुक्रवार को सम्मेलन के दौरान वहां राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और पार्टी पर कई आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में वह उससे लड़ाई कर पहले जैसे भारत को हासिल करने की कोशिश में हैं। सम्मेलन में राहुल गांधी ने चीन को लेकर भी बीजेपी को घेरा है और यह भी कहा है कि भारत में देश निर्माण वाले संस्थानों पर भी हमला हो रहा है। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में राहुल गांधी के साथ विपक्ष के और नेताओं ने भी हिस्सा लिया है जिसमें सीताराम येचुरी, सलमान खुर्शीद, तेजस्वी यादव, महुआ मोइत्रा और मनोज झा शामिल हैं।

Democracy in India is a global public good. We're the only people who have managed democracy at our unparalleled scale.



Had an enriching exchange on a wide range of topics at the #IdeasForIndia conference in London.pic.twitter.com/QyiIcdFfjN