निज्जर हत्याकांड मामले में SFJ प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की एंट्री, बोला- "हिंदू कनाडा छोड़ों, भारत वापस जाओ"

Highlights खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस चीफ पन्नू ने कनाडाई हिंदुओं को दी धमकी कनाडा छोड़ भारत जाने की दी धमकी खालितानी आतंकी निज्जर की मौत के बाद पन्नू का वीडियो आया सामने

नई दिल्ली: कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला बढ़ता ही जा रहा है। निज्जर की हत्या पर कनाडा और भारत के रिश्तों में आई खटास के बाद इसमें अब SFJ प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की भी एंट्री हो गई है।

खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को धमकी दी है और उनसे जल्द से जल्द देश छोड़ने को कहा है।

पन्नू का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कनाडाई भारतीय लोगों को जल्द से जल्द कनाडा छोड़कर भारत जाने के लिए कह रहा है। वीडियो में आतंकी पन्नू कहता हुआ सुनाई दे रहा है, "भारत-हिंदू कनाडा छोड़ दें; भारत मेँ जाओ। आप न केवल भारत का समर्थन करते हैं बल्कि आप खालिस्तान समर्थक सिखों की वाणी और अभिव्यक्ति के दमन का भी समर्थन कर रहे हैं।"

Mr. @JustinTrudeau your beloved #SikhsForJustice gave open threat to Indian Hindus to leave #Canada.

If you think you'll win by gaining #Sikh votes, you're highly mistaken. Your frustation is evident, You cannot fool your citizens for long. pic.twitter.com/86B8pdCptY