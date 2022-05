फिलीपीन में नौका में आग लगने से सात लोगों की मौत, कइयों ने पानी में कूदकर बचाई जान, 4 लापता

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 23, 2022 11:27 AM

तटरक्षक बल द्वारा जारी तस्वीरों में नौका से आग की लपटें और धुआं उठता नजर आ रहा है। इसमें स्ट्रेचर पर घायल लोगों को एम्बुलेंस में ले जाते हुए और एक बचावकर्ता को बेहोश हो चुके एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है।

