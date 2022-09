‘‘प्रिय मित्र’’ रूसी परंपरा के अनुसार एडवांस में जन्मदिन की अग्रिम बधाई नहीं देते हैं, एससीओ बैठक में पीएम मोदी से बोले राष्ट्रपति पुतिन

Highlights शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हैं।

समरकंदः रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने ‘‘प्रिय मित्र’’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को उनके जन्मदिन से पहले ‘‘शुभकामनाएं’’ दीं। दोनों नेताओं ने शुक्रवार को यहां शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर वार्ता की।

प्रधानमंत्री मोदी एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हैं। मोदी शनिवार को 72 साल के हो जाएंगे। इस साल फरवरी में यूक्रेन संघर्ष छिड़ने के बाद अपनी पहली मुलाकात में पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दीं। पुतिन ने कहा, ‘‘मैं भारत को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मुझे पता है कि कल मेरे प्यारे दोस्त, आप अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं।

