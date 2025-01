VIDEO: कुरान जलाने वाले सलवान मोमिका की स्वीडन में लाइव स्ट्रीम के दौरान गोली मारकर की गई हत्या

स्टॉकहोम, (स्वीडन): स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, स्वीडन के होव्सजो जिले में बुधवार रात एंटी इस्लामिक कार्यकर्ता सलवाम मोमिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोमिका इस्लाम के कट्टर आलोचक थे और उन्होंने कई बार कुरान को जलाया था, जिसके लिए उन्हें अक्सर मौत की धमकियाँ मिलती थीं।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों और समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, उन्हें सोडरतालजे शहर (राजधानी स्टॉकहोम से 36 किलोमीटर दूर) में उनके अपार्टमेंट के अंदर एक लाइव टिकटॉक वीडियो के दौरान गोली मार दी गई। हालाँकि, पुलिस द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, बुधवार रात करीब 11 बजे गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावर की तलाश कर रही है। पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।

मोमिका पर कथित हमले का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्वीडन में कुरान के अपमान के लिए वह निशाने पर था। उल्लेखनीय है कि मुसलमानों की पवित्र पुस्तक को सार्वजनिक रूप से और पुलिस की मौजूदगी में जलाने के लिए इस्लामी कट्टरपंथियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

Famous Iraqi anti-Islam activist Salwan Momika, known for burning the Quran publicly, was assassinated in his apartment in Sweden last night while livestreaming pic.twitter.com/cWTMOH0YmU