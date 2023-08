रूस का लूना-25 चांद की सतह से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, असफल हुआ अभियान, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने दी जानकारी

Highlights रूस का लूना-25 अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने बताया लूना-25, 47 वर्षों में रूस का पहला चंद्रमा मिशन था

नई दिल्ली: रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने बताया है कि लूना-25 अंतरिक्ष यान अनियंत्रित कक्षा में घूमने के बाद चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रूस का लूना-25, 47 वर्षों में रूस का पहला चंद्रमा मिशन था।

Russia's Luna-25 spacecraft has crashed into the moon, reports Germany's DW News citing space corporation Roskosmos pic.twitter.com/ZtxYkFHUp2