मोरबी दुर्घटना पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने व्यक्त की संवेदना, घायलों के लिए की शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना

Highlights पुतिन ने पीड़ितों के परिजनों के प्रति सहानुभूति और समर्थन व्यक्त किया रूस के राष्ट्रपति ने हादसे में सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की कहा - "प्रिय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, कृपया गुजरात राज्य में दुखद पुल हादसे को लेकर मेरी हार्दिक संवेदना स्वीकार करें

नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को गुजरात के मोरबी में हुई पुल टूटने की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

पुतिन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेमलिन वेबसाइट पर प्रकाशित एक संदेश में कहा, "प्रिय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, कृपया गुजरात राज्य में दुखद पुल हादसे को लेकर मेरी हार्दिक संवेदना स्वीकार करें।" समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पुतिन ने पीड़ितों के परिवारों और दोस्तों के प्रति सहानुभूति और समर्थन के अपने शब्दों से अवगत कराया और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

Esteemed Mrs Pres, Mr PM, kindly accept deepest condolences over tragic consequences of collapse of the bridge in Gujarat.Please convey words of sympathy&support to families of deceased&wishes of speedy recovery to all injured in the catastrophe:Russian Pres Putin #MorbiTragedypic.twitter.com/w015qeszko