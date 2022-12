2023 के लिए रूसी अधिकारी ने की भविष्यवाणियां, कहा- अमेरिका में होगा गृहयुद्ध, एलन मस्क को लेकर कही ये बात

Highlights दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ में फिर से शामिल होगा उन्होंने ये भी कहा कि तेल की कीमतें बढ़कर 150 डॉलर प्रति बैरल हो जाएंगी मेदवेदेव ने कहा कि पोलैंड और हंगरी पूर्व यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों पर कब्जा कर लेंगे

मॉस्को: उच्च रैंकिंग वाले रूसी अधिकारी और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सोमवार को साल 2023 के लिए भविष्यवाणी करते हुए कहा कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ में फिर से शामिल होगा और तेल की कीमतें बढ़कर 150 डॉलर प्रति बैरल हो जाएंगी। सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए मेदवेदेव ने कहा कि पोलैंड और हंगरी पूर्व यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों पर कब्जा कर लेंगे।

उन्होंने ये भी कहा कि पोलैंड, बाल्टिक राज्यों, चेकिया, स्लोवाकिया, कीव गणराज्य और अन्य निर्वासितों सहित जर्मनी और उसके उपग्रहों के क्षेत्र को चौथे रीच में शामिल किया जाएगा। भविष्यवाणी करते हुए मेदवेदेव ने कहा, "नए साल की पूर्व संध्या पर हर कोई भविष्यवाणियां कर रहा है। कई भविष्यवादी परिकल्पनाओं के साथ आते हैं, जैसे कि बेतहाशा और यहां तक ​​​​कि सबसे बेतुके लोगों को बाहर करने के लिए प्रतिस्पर्धा करना।"

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "पोलैंड और हंगरी पूर्व में मौजूद यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे। चौथा रीच बनाया जाएगा, जिसमें जर्मनी और उसके उपग्रह, यानी पोलैंड, बाल्टिक राज्य, चेकिया, स्लोवाकिया, कीव गणराज्य और अन्य निर्वासित क्षेत्र शामिल होंगे।" मेदवेदेव की भविष्यवाणी में से एक ये था कि फ्रांस और "चौथे रैह" के बीच युद्ध छिड़ जाएगा और इस प्रक्रिया में यूरोप विभाजित हो जाएगा, जबकि पोलैंड का विभाजन हो जाएगा।

8. Civil war will break out in the US, California. and Texas becoming independent states as a result. Texas and Mexico will form an allied state. Elon Musk’ll win the presidential election in a number of states which, after the new Civil War’s end, will have been given to the GOP