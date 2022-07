ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में ऋषि सुनक सबसे आगे, 118 वोट पाकर शीर्ष पर, केमी बेडनोच दौड़ से बाहर

Highlights ऋषि सुनक ने संसद के कंजरवेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच मतदान में शीर्ष स्थान हासिल किया। प्रतिद्वंदी टॉम तुगेंदत सबसे कम मत प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री बनने की दौड़ से बाहर हो गए। पांच सितंबर तक विजयी उम्मीदवार तत्कालीन प्रधानमंत्री बॉरिस जॉनसन की जगह नए प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ लेंगे।

लंदनः ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद को लेकर हुए एक और मतदान में ऋषि सुनक 118 वोट पाकर फिर शीर्ष पर रहे, जबकि केमी बेडनोच दौड़ से बाहर हुईं। पूर्व चांसलर ऋषि सुनक ने संसद के कंजरवेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच मतदान में शीर्ष स्थान हासिल किया। केवल तीन लोग बचे हैं।

