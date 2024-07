Highlights ब्रिटेन में ऋषि सुनक की करारी हार लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर अगले प्रधानमंत्री होंगे लेबर पार्टी ने बहुमत के लिए पर्याप्त सीटों पर जीत हासिल कर ली है

नई दिल्ली: ब्रिटेन के चुनाव में ऋषि सुनक की कंजरवेटिव पार्टी की करारी हार हुई है। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के चुनावों में हार स्वीकार कर ली है। लेबर पार्टी ने बहुमत के लिए पर्याप्त सीटों पर जीत हासिल कर ली है। हालांकि ब्रिटेन के निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी सीट से जीते लेकिन उन्होंने लेबर पार्टी से हार स्वीकार की। लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर अगले प्रधानमंत्री होंगे।

BREAKING: Rishi Sunak concedes defeat in UK election



Even as he's speaking, someone comes up behind him with an "L" sign denoting "LOSER"



Extraordinary stuff pic.twitter.com/M8DFRHtNDr