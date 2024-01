Republic Day 2024: अमेरिका, रूस, कनाडा समेत विश्व के तमाम देशों ने गणतंत्र दिवस पर भारत को दी बधाई, देखें यहां

Republic Day 2024: भारत के 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न आज हर भारतीय द्वारा मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया के कई देशों ने भारत को बधाई दी। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर जश्न का माहौल है।

इसी कड़ी में कनाडा ने भारत को बधाई दी। यह बधाई ऐसे समय में आई है जब भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी देखी जा सकती है। भारत में कनाडा के उच्चायोग ने शुक्रवार को भारत को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी।

एक्स पर पोस्ट किए गए संदेश में भारत को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा गया, "भारत को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।" पोस्ट को भारत में कनाडा द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में साझा किया गया था।

जापान में भारतीय दूतावास ने दूतावास में भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की झलकियाँ साझा कीं। राजदूत सिबी जॉर्ज ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन पढ़ा।

#WATCH | Embassy of India in Japan shares glimpses of 75th #RepublicDay of India celebrations at the Embassy. Ambassador Sibi George unfurled the tricolor and read the address by President Droupadi Murmu to the Nation. pic.twitter.com/UNxJYqPFWx — ANI (@ANI) January 26, 2024

दिलचस्प बात यह है कि मालदीव के साथ छिड़े विवाद के बीच, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाए दीं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इसकी बधाई दी।

Former President of Maldives, Ibrahim Mohamed Solih extends greetings on the occasion of India's #RepublicDaypic.twitter.com/2CUUy06V27 — ANI (@ANI) January 26, 2024

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीस ने एक खास संदेश पत्र के साथ भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "गणतंत्र दिवस मनाते समय भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साझा राष्ट्रीय दिवस पर, हमारे पास अपनी दोस्ती की गहराई का जश्न मनाने का अवसर है। ऑस्ट्रेलिया और भारत कभी इतने करीब नहीं रहे।"

Australian PM Anthony Albanese tweets, "Warm wishes to the people of India as you celebrate Republic Day. On our shared national days, we have an opportunity to celebrate the depth of our friendship. Australia and India have never been closer." pic.twitter.com/cJsURF44NH — ANI (@ANI) January 26, 2024

युद्धग्रस्त रूस ने भारत को खास बधाई दी है। इंडियन दूतावास के बाहर भारतीयों गानों, नृत्यों के साथ गणतंत्र दिवस पर रूस ने भारत को शुभकामानाएं दी।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर संपूर्ण भारतवासी को बधाई दी।

Web Title: Republic Day 2024 All the countries of the world including America, Russia, Canada congratulated India on Republic Day, see here