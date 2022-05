Quad Summit 2022: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को टोक्यो में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

Highlights इस दौरे में पीएम मोदी जापान के अपने समकक्ष से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता इसके अलावा 24 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति से भी होगी द्विपक्षीय मीटिंग

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को होने वाले क्वाड समिट 2022 में हिस्सा लेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। यह शिखर सम्मेलन जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।

उन्होंने कहा, यह क्वाड लीडर्स का चौथा शिखर सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन के बारे में बताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस समिट में पीएम मोदी जापानी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा यूएस राष्ट्रपति के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक 24 मई को होगी।

Prime Minister Narendra Modi will attend the Quad Summit on May 24 in Tokyo. This would be the 4th Summit of Quad leaders. Bilateral meetings with Japanese counterpart & bilateral meeting with US Prez to take place on May 24: MEA Spokesperson Arindam Bagchi on Tokyo Summit pic.twitter.com/NdeHs4ybVc