खींचतान के कारण पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पैर में दोबारा ‘फ्रैक्चर’, डॉक्टर इफ्तिखार दुर्रानी ने 'एक्स-रे' साझा किया

Highlights चुनाव कराने की मांग को लेकर इस्लामाबाद की ओर एक मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। लाहौर उच्च न्यायालय में पेशी के दौरान इमरान खान के पैर में फिर से चोट लगी और फ्रैक्चर हो गया।

लाहौरः लाहौर उच्च न्यायालय में लोगों द्वारा की गई खींचतान के कारण पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पैर में दोबारा ‘फ्रैक्चर’ हो गया है। खान की पार्टी के नेताओं ने यह जानकारी दी। पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख खान (70) के काफिले पर हमले के बाद उनका पैर चोटिल हो गया था।

Will appear before Islamabad High Court despite "pain and swelling" in leg: PTI chief Imran Khan



Read @ANI Story | https://t.co/1XdJOKmkY2#Pakistan#IslamabadHighCourt#PTIchief#ImranKhanpic.twitter.com/C4eIgV9Yua