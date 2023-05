WATCH: पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर वहां के प्रधानमंत्री मारपे ने पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, स्वागत करने के लिए पहुंचे थे एयरपोर्ट

Highlights प्रधानमंत्री जेम्स मारपे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर उनका आशीर्वाद लिया जब पीएम मोदी अपने हवाई जहाज से उतरे तो उन्होंने स्वागत के लिए आए अपने समकक्ष मारपे से गले मिला किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यह पहली राजकीय यात्रा है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में जी-70 की बैठक को समाप्त करने के बाद रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं। जहां उनका एयरपोर्ट पर जोरदार और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। दिलचस्प बात यह रही की पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारपे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर उनका आशीर्वाद लिया। जब पीएम मोदी अपने हवाई जहाज से उतरे तो उन्होंने स्वागत के लिए आए अपने समकक्ष मारपे से गले मिला और उनसे हाथ मिलाया। इसके बाद मारापे अपने छुककर प्रधानमंत्री मंत्री मोदी के पैर छूए और उनका आशीर्वाद लिया।

पीएम मोदी यहां अपने समकक्ष जेम्स मारपे के साथ 22 मई को भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (एफआईपीआईसी) के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। तीन देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण में मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा है।

प्रधानमंत्री जापान से यहां पहुंचे जहां उन्होंने जी-7 के शिखर सम्मेलन में भाग लिया और दुनिया के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। मोदी और मारापे सोमवार को एफआईपीआईसी के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। मोदी ने पूर्व में कहा था, ‘‘मैं आभारी हूं कि सभी 14 प्रशांत द्वीप देशों (पीआईसी) ने इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन (एफआईपीआईसी) में भाग लेने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।’’

