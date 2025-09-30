Gaza Peace Plan: ट्रंप ने गाजा में युद्धविराम का प्लान किया पेश, नेतन्याहू ने दी मंजूरी; हमास की सहमति का इंतजार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 30, 2025
Gaza Peace Plan: दोनों ने कहा कि प्रस्ताव एक नया अध्याय है, लेकिन इज़रायली प्रधानमंत्री ने धमकी दी कि अगर हमास के अधिकारी सहमत नहीं हुए तो वे 'काम ख़त्म' कर देंगे
Gaza Peace Plan: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि वे गाजा में युद्ध विराम करने की योजना पर सहमत हैं लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि हमास इन शर्तों को स्वीकार करेगा या नहीं। ट्रंप ने सोमवार को इजराइल-हमास युद्ध को समाप्त करने और युद्धग्रस्त फलस्तीन क्षेत्र में युद्धोत्तर शासन स्थापित करने के लिए एक 20-सूत्रीय योजना पेश की।
ट्रंप की योजना के तहत एक अस्थायी शासी बोर्ड की स्थापना की जाएगी जिसके अध्यक्ष ट्रंप होंगे। इस बोर्ड में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। योजना के अनुसार यदि दोनों पक्ष इसे स्वीकार करते हैं तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए।
इसमें यह भी कहा गया है कि इजराइल द्वारा योजना स्वीकार किए जाने के 72 घंटों के भीतर सभी शेष बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि यदि हमास प्रस्तावित शांति समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो उसे (हमास) हराने के लिए इजराइल को अमेरिका का "पूर्ण समर्थन" प्राप्त होगा।