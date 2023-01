पूर्वी इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, वायरल वीडियो में तेजी से हिलती दिखी धरती, इधर-उधर गिरे लोग

Highlights स्थानीय निवासियों ने तीन से पांच सेकंड तक तेज झटके महसूस किए। जब भूकंप आया तो दहशत फैल गई, इसलिए निवासियों ने अपने घरों को छोड़ दिया।

जकार्ताः मंगलवार तड़के पूर्वी इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप महसूस किया गया। जिसने एक हल्की आबादी वाले द्वीप श्रृंखला में गाँव की इमारतों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके साथ ही उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में व्यापक रूप से झटके महसूस किए गए। इसका एख वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें जंगल मौजूद कुछ लोग इधर-उधर गिरते नजर आ रहे हैं।

भूकंप की वजह से तनिम्बर द्वीपों में दो स्कूल भवन और 15 घर क्षतिग्रस्त हो गए जिनमें से एक घर भारी क्षतिग्रस्त हो गया और तीन मामूली क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक निवासी के घायल होने की भी सूचना है। सरकार ने सुनामी की चेतावनी जारी की जिसे बाद में वापस ले लिया।

