PM Modi Ukraine Visit LIVE: यूक्रेन में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक, पीएम मोदी को विदेशी अधिकारियों ने किया नमस्कार; वीडियो वायरल

PM Modi Ukraine Visit LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्धग्रस्त यूक्रेन के दौरे पर है। वह यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हुए हैं, जहां पोलैंड से ट्रेन का सफर तय कर पीएम पहुंचे। इस दौरान स्टेशन पर जब पीएम मोदी उतरे तो उनका भव्यता के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े अधिकारियों ने भारतीय संस्कृति का परिचय देते हुए पीएम को दोनों हाथ जोड़ नमस्कार किया। यह बेहद दिलचस्प नजारा रहा, जब पीएम से सभी ने नमस्ते किया जिसके जवाब में पीएम ने सभी का अभिवादन किया।

गौरतलब है कि इस यात्रा में पीएम के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे। 1991 में देश के स्वतंत्र होने के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है।

Prime Minister @narendramodi arrived at Kyiv Central Railway Station from Poland to begin his one-day visit to #Ukraine



This is the first visit by an Indian Prime Minister to Ukraine.#PMModiInUkraine@meaindia@pmoindiapic.twitter.com/eTFwI9nnkR