PM Modi in Russia: 'रूस में जल्द खुलेंगे 2 नए दूतावास', प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान

PM Modi in Russia: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में दूसरे दिन की यात्रा पर इंडियन डायसपोरा को संबोधित करते हुए कहा कि मॉस्को के साथ पर्यटन और बिजनेस ट्रेड बढ़ाने के लिए कजान और येकातेरिनबर्ग में नए दूतावास जल्दे खुलने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने विकट समय में भारत की मदद की, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं।

भारतीय समुदाय से उन्होंने बताया कि दो साल पहले पहली खेप भारत-रूस उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से भेजी गई थी। जो कि हमारे लिए बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। अब हम चेन्नई-व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। हम दोनों देश गंगा वोल्गा संवाद और सभ्यता के माध्यम से एक दूसरे की खोज कर रहे हैं। जब वो साल 2015 में यहां आएं थे, तो उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी।

India to open two more consulates in Russia, announces PM Modi in Moscow



Read @ANI Story | https://t.co/h3mD1NDghJ#India#Russia#PMNarendraModi#Indianconsulatepic.twitter.com/myqHKdhI1j