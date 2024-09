PM Modi Visit in America: आपको पता हैं?, पीएम मोदी ने उपहार में राष्ट्रपति बाइडन को क्या दिया, आखिर क्या है महत्व, यहां जानिए, देखें वीडियो

Highlights कलात्मक प्रतिभा और ऐतिहासिक महत्व का मिश्रण है। कलाकृति भाप इंजन चालित रेलगाड़ी के युग को समर्पित है। ‘पापियर माशे’ (कागज की लुगदी) डिब्बे में रखी पश्मीना शॉल भेंट कीं।

PM Modi Visit in America: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को चांदी से बने हस्तनिर्मित प्राचीन रेलगाड़ी का मॉडल उपहार में दिया। यह महाराष्ट्र के कारीगरों द्वारा तैयार की गई एक दुर्लभ और असाधारण कलाकृति है, जो भारतीय धातु शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। अधिकारियों ने बताया कि इस प्राचीन कलाकृति में जटिल काम किया गया है और यह 92.5 प्रतिशत चांदी से बनी है। यह कलाकृति भाप इंजन चालित रेलगाड़ी के युग को समर्पित है। यह कलात्मक प्रतिभा और ऐतिहासिक महत्व का मिश्रण है।

PM @narendramodi gifted an Antique Silver Hand-Engraved Train Model to US President #JoeBiden.



🔸This vintage silver hand-engraved train model is a rare and extraordinary piece, masterfully crafted by artisans from #Maharashtra - renowned for its rich heritage in silver… pic.twitter.com/7aPCH8p9He