PM Modi Russia Visit live Updates: आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है, वो पूरा करता है, कई टारगेट में 3 का अंक छाया, भारतीय समुदाय को संबोधित करते पीएम मोदी बोले, देखें वीडियो

Highlights PM Modi Russia Visit live Updates: दुनिया के लोग जब भारत आते हैं, तो कहते हैं कि भारत बदल रहा है। PM Modi Russia Visit live Updates: भारत का कायाकल्प, भारत का नव-निर्माण वे साफ-साफ देख पा रहे हैं। PM Modi Russia Visit live Updates: वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में 15 प्रतिशत योगदान कर रहा है।

PM Modi Russia Visit live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूस की यात्रा पर है। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का एक लक्ष्य है। तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है, तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है, तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। आप सब जानते हैं कि आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है, वो पूरा करके ही रहता है। आज भारत वो देश है, जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है, जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। आज भारत वो देश है, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है।

VIDEO | "You all are giving new heights to India-Russia relations. With your hard word and honesty, you have contributed to the Russian society. Since decades, I have been admirer of the relations between India and Russia. As soon as an Indian listens to the word 'Russia', what… pic.twitter.com/a6Z2c7tgUV — Press Trust of India (@PTI_News) July 9, 2024

आज से ठीक 1 महीने पहले, 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी।



उसी दिन मैंने एक प्रण लिया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं तीन गुनी ताकत से काम करूंगा, तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा।



ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है।



-… pic.twitter.com/0YV8IB6XWB — BJP (@BJP4India) July 9, 2024

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि आज भारत वो देश है, जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2014 में देश में बस कुछ सौ स्टार्टअप थे, आज इनकी संख्या लाखों में है। आज भारत वो देश है, जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फ़ाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है। यही मेरे देश के युवाओं की शक्ति है।

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है, उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं, तो कहते हैं कि 'भारत बदल रहा है।' भारत का कायाकल्प, भारत का नव-निर्माण वो साफ-साफ देख पा रहे हैं। भारत बदल रहा है। क्योंकि... भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा करता है।

VIDEO | "Today, 140 crore Indians believe in solving decade-long issues, and not sweeping them under the rug. Today, 140 crore Indians are busy preparing themselves to come ahead in every sector," says PM Modi while addressing the Indian diaspora in Moscow. pic.twitter.com/rf3cNgGF4V — Press Trust of India (@PTI_News) July 9, 2024

रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है...भारत के सुख-दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त।



रूस में सर्दी के मौसम में temperature कितना ही minus में नीचे क्यों न चला जाए...



भारत-रूस की दोस्ती हमेशा plus में रही है, गर्मजोशी भरी रही है।



ये रिश्ता mutual trust और… pic.twitter.com/xktnmxaO9B — BJP (@BJP4India) July 9, 2024

140 करोड़ भारतीय अब विकसित देश बनने का सपना देख रहे हैं। आज 140 करोड़ भारतीय हर क्षेत्र में सबसे आगे निकलने की तैयारी में जुटे रहते हैं। आप सभी ने देखा है, हम अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ कोविड संकट से ही बाहर निकालकर ही नहीं लाए, बल्कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक बना दिया।

VIDEO | PM Modi attends Indian community event in Moscow, Russia. pic.twitter.com/7i6PvWCvAE — Press Trust of India (@PTI_News) July 9, 2024

आपने भी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में भारत की विजय को सेलिब्रेट किया होगा। वर्ल्ड कप को जीतने की असली स्टोरी, जीत की यात्रा भी है। आज का युवा और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। विजय उन्हीं के चरण चूमती है, जो हार मानने को तैयार नहीं होते हैं।

VIDEO | PM Modi Russia Visit: Russian Cultural Troupe meets PM Modi (@narendramodi).



(Source: Third Party)

(Full video available to PTI VIdeos - https://t.co/dv5TRARJn4) pic.twitter.com/c3st4Yjoo0 — Press Trust of India (@PTI_News) July 9, 2024

चुनाव के दौरान मैं कहता था कि बीते 10 सालों में भारत ने जो विकास किया है, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले 10 साल और भी FAST GROWTH के होने वाले हैं। भारत की नई गति, दुनिया के विकास का नया अध्याय लिखेगी। मुझे खुशी है कि Global Prosperity को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं।

#WATCH | Moscow, Russia: After Prime Minister Narendra Modi's address to the Indian community, a member of the Indian diaspora says "This was the most important visit of PM Modi after the elections. We are all very excited. I will never forget this moment. He told us a lot of… pic.twitter.com/nrcE4ZOCgk — ANI (@ANI) July 9, 2024

यहां मौजूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने अपनी मेहनत और ईमानदारी से रूस के समाज में अपना योगदान दिया है। रूस शब्द सुनते ही...हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है... भारत के सुख-दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त।

VIDEO | "In the last 10 years, the pace at which the country is developing, that has shocked the world. When people from across the globe come to India, they say India is transforming. What are they seeing? They are clearly seeing India's transformation," says PM Modi while… pic.twitter.com/7UiD73rOFE — Press Trust of India (@PTI_News) July 9, 2024

रूस में सर्दी के मौसम में TEMPERATURE कितना ही MINUS में नीचे क्यों न चला जाए... भारत-रूस की दोस्ती हमेशा PLUS में रही है, गर्मजोशी भरी रही है। ये रिश्ता MUTUAL TRUST और MUTUAL RESPECT की मज़बूत नींव पर बना है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi meets artists of the Russian Cultural Troupe who performed to welcome PM Modi during his address to the Indian community in Moscow, Russia



(Souce: PMO)

