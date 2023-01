ब्राजील में प्रदर्शन पर बोले पीएम मोदी- सभी को करना चाहिए लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान

Highlights पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ब्रासीलिया में सरकारी संस्थानों के खिलाफ दंगे व तोड़फोड की खबरों से बहुत चिंतित हूं। उन्होंने कहा कि सभी को लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम ब्राजील के प्राधिकारियों को पूरा समर्थन देते हैं।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों द्वारा रविवार को सरकार के शीर्ष संस्थानों पर हमला करने और तोड़फोड़ करने के बाद ब्राजील के विरोध प्रदर्शनों की निंदा करने में विश्व नेताओं में शामिल हो गए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "ब्रासीलिया में सरकारी संस्थानों के खिलाफ दंगे और तोड़-फोड़ की खबरों से बेहद चिंतित हूं। लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए।"

उन्होंने ये कहा, "हम ब्राजील के अधिकारियों को अपना पूरा समर्थन देते हैं।" अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ब्राजील में हमले' की निंदा की। उन्होंने ट्वीट किया, "मैं ब्राजील में लोकतंत्र पर और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण पर हमले की निंदा करता हूं। ब्राजील के लोकतांत्रिक संस्थानों को हमारा पूरा समर्थन है और ब्राजील के लोगों की इच्छा को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। मैं लूला के साथ काम करना जारी रखने के लिए उत्सुक हूं।"

Deeply concerned about the news of rioting and vandalism against the State institutions in Brasilia. Democratic traditions must be respected by everyone. We extend our full support to the Brazilian authorities. @LulaOficial

गौरतलब है कि रविवार को बोल्सोनारो के समर्थकों ने राजधानी में उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति भवन और अन्य स्थान पर धावा बोल दिया। राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा के कार्यभार संभालने के एक सप्ताह बाद बोल्सोनारो के समर्थकों ने यह हंगामा किया। बोल्सोनारो ने उनके खिलाफ आए चुनावी नतीजों को मानने से इनकार दिया था, तभी से उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं।

I condemn the assault on democracy and on the peaceful transfer of power in Brazil. Brazil’s democratic institutions have our full support and the will of the Brazilian people must not be undermined. I look forward to continuing to work with @LulaOficial.