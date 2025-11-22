WATCH: जी-20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी बीच हुई गर्मजोशी से मुलाकात, दोनों वर्ल्ड लीडर खूब मुस्कराए

PM मोदी के नासरेक एक्सपो सेंटर में पहुंचने पर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा ने उनका स्वागत किया। यह अफ्रीका में होने वाला पहला G20 समिट है।

WATCH: जी-20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी बीच हुई गर्मजोशी से मुलाकात, दोनों वर्ल्ड लीडर खूब मुस्कराए

G-20 Summit 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 22 नवंबर को साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G-20 समिट के लिए जगह पर पहुंचे। PM मोदी और इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी मुस्कुराते हुए एक-दूसरे से हाथ मिला रहे थे और उनका अभिवादन कर रहे थे।

PM मोदी के नासरेक एक्सपो सेंटर में पहुंचने पर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा ने उनका स्वागत किया। यह अफ्रीका में होने वाला पहला G20 समिट है। अफ्रीकन यूनियन 2023 में भारत की प्रेसीडेंसी के दौरान G20 का मेंबर बना।

G20 समिट - कौन-कौन आ रहा है?

G20 देशों के रिप्रेजेंटेटिव ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूरे साल मिलते हैं। नवंबर में, लीडर सालाना समिट के लिए मिलते हैं। अल जज़ीरा ने साउथ अफ़्रीकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से लेकर फ़्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों तक — सोमवार को 42 देशों और ऑर्गनाइज़ेशन ने इसमें शामिल होने की बात कन्फ़र्म की।

यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप समिट में शामिल नहीं होंगे – क्योंकि POTUS इसका बॉयकॉट कर रहा है, और उनका दावा है कि होस्ट देश गोरे लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता है।

यहां कुछ लीडर्स पर एक नज़र डालते हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं:

*चीन के प्रीमियर ली कियांग
*फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों
*भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
*जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़
*UK के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर
*ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा
*तुर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयप एर्दोगन
*इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी
*जापान के प्राइम मिनिस्टर साने ताकाइची
*कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी
*ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज़

PM मोदी की ऑस्ट्रेलियाई PM के साथ बाइलेटरल मीटिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 20वें G20 लीडर्स समिट से पहले जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी अल्बानसे के साथ बाइलेटरल मीटिंग की।

मीटिंग के दौरान, अल्बानसे ने लाल किले पर हुए आतंकवादी हमले और सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर दुख जताया, जिसमें कई भारतीय उमराह यात्रियों की जान चली गई थी।

