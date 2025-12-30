व्लादिमीर पुतिन के आवास पर 'हमले' की खबरों के बीच PM मोदी 'बेहद चिंतित' और 'भारी गुस्से में' ट्रंप

सोमवार को रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमला करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी, लेकिन इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया।

व्लादिमीर पुतिन के आवास पर 'हमले' की खबरों के बीच PM मोदी 'बेहद चिंतित' और 'भारी गुस्से में' ट्रंप

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमले की खबरों से "गहरी चिंता" में हैं। मोदी ने सभी पक्षों से शांति के एकमात्र संभव रास्ते के तौर पर डिप्लोमैटिक कोशिशों पर ध्यान केंद्रित रखने का आग्रह किया।

30 दिसंबर को X पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, "रूसी संघ के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाने की खबरों से मैं बहुत चिंतित हूं। चल रही डिप्लोमैटिक कोशिशें दुश्मनी खत्म करने और शांति हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता हैं। हम सभी संबंधित पक्षों से इन कोशिशों पर ध्यान केंद्रित रखने और ऐसे किसी भी काम से बचने का आग्रह करते हैं जो इन्हें कमजोर कर सकता है।"

सोमवार को रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमला करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी, लेकिन इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया। कीव ने इस दावे को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि इसका मकसद मुश्किल शांति वार्ता को पटरी से उतारना है।

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, युद्ध वाले पड़ोसियों के बीच गुस्से भरी बातचीत – जिसमें रूस का यह बयान भी शामिल है कि वह हमले के जवाब में बातचीत में अपने रुख की समीक्षा कर रहा है – ने यूक्रेन में शांति की संभावनाओं को एक और झटका दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस कथित हमले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने सोमवार सुबह फोन पर उन्हें इस हमले के बारे में बताया था, जिससे उन्हें गुस्सा आया था। फिर भी, ट्रंप ने इस बात पर अपना विश्वास दोहराया कि शांति समझौता जल्द ही हो सकता है।

मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया: राष्ट्रपति ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा, "किसी को बुरा लगना एक बात है। लेकिन उसके घर पर हमला करना दूसरी बात है। यह सब करने का सही समय नहीं है। और मुझे आज राष्ट्रपति पुतिन से इसके बारे में पता चला। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया।" 

रविवार को, राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्लोरिडा में यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वे युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौते के "काफी करीब, शायद बहुत करीब" पहुँच रहे हैं, हालांकि "मुश्किल" क्षेत्रीय मुद्दे अभी भी बने हुए हैं।

