Plane Crash: टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान पलटा विमान, दर्दनाक हादसे में 18 यात्री घायल

Plane Crash: कनाडा के टोरंटो पीयरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। लैंडिंग के दौरान डेल्टा एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 18 यात्री घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डेल्टा एयर लाइन्स ने एक बयान में कहा, "शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि कोई मौत नहीं हुई है और घायल 18 यात्रियों को क्षेत्र के अस्पतालों में ले जाया गया है। हमारा प्राथमिक ध्यान प्रभावित लोगों की देखभाल करना है।"

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दुर्घटना में एक बच्चे समेत 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।

A Delta Air Lines regional jet flipped upside down upon landing at Canada's Toronto Pearson Airport | Initial reports indicate there are no fatalities, and 18 customers with injuries have been transported to area hospitals. Our primary focus is taking care of those impacted:… pic.twitter.com/Te6N5ddR6u