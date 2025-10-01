Philippines Earthquake: फिलीपींस में भूकंप से मची तबाही, 6.9 की तीव्रता से आए भूकंप में 100 से ज्यादा की मौत; कई घायल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 1, 2025 12:53 IST2025-10-01T12:53:02+5:302025-10-01T12:53:45+5:30
Philippines Earthquake: यह भूकंप एक दशक से अधिक समय में मध्य क्षेत्र को हिलाने वाले सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था और यह ऐसे समय आया जब कई लोग सो रहे थे या घर पर थे।
Philippines Earthquake: मध्य फिलीपीन के एक प्रांत में आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 69 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार की रात लगभग 10 बजे 6.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे सेबू प्रांत के बोगो शहर और आसपास के गांवों में कई मकान, नाइट क्लब और व्यापारिक इमारतें ढह गईं तथा इनके मलबे में कई लोग फंस गए, जिनकी संख्या अभी तक नहीं बताई गई है। बचावकर्मी बुधवार को जीवित बचे लोगों को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सेना के जवान, पुलिस और नागरिक स्वयंसेवकों को खोजी कुत्तों के साथ, जीवित बचे लोगों की खोज के लिए तैनात किया गया है।
Deadly Earthquake Strikes the Philippines: Dozens Killed, Hundreds Injured— NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2025
A powerful 6.9-magnitude earthquake hit the central Cebu province. Authorities report at least 60 fatalities and over 150 injuries.
The tremors destroyed homes and severely damaged infrastructure in… pic.twitter.com/KETQpKbf7p
अधिकारियों ने बताया कि भूकंप का केंद्र बोगो से लगभग 19 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में था। बोगो सेबू प्रांत का एक तटीय शहर है, जिसकी आबादी लगभग 90,000 है और मौत के कुल आंकड़े में से लगभग आधी मौतें यहीं दर्ज की गई हैं। यह भूकंप समुद्र के नीचे एक भ्रंश रेखा में गति के कारण पांच किलोमीटर की कम गहराई पर उत्पन्न हुआ था। अधिकारियों के अनुसार, बोगो में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। रुक-रुक कर हो रही बारिश और क्षतिग्रस्त पुलों तथा सड़कों के कारण बचाव कार्य धीमा पड़ गया है।
नागरिक सुरक्षा कार्यालय के उप प्रशासक बर्नार्डो रफेलिटो अलेजांद्रो ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हम अब भी खोज और बचाव कार्य कर रहे हैं। लोगों के मलबे के नीचे दबे होने के कई मामले सामने आ रहे हैं।’’ अलेजांद्रो ने कहा कि फिलीपीन सरकार त्वरित क्षति आकलन के आधार पर विदेशी सरकारों से मदद मांगने पर विचार कर रही है। बोगो शहर के आपदा-शमन अधिकारी रेक्स यगोट ने बुधवार तड़के ‘एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि मजदूर भूस्खलन से प्रभावित एक पहाड़ी गांव में झोपड़ियों के समूह में खोज और बचाव प्रयासों को तेज करने के लिए कोशिश कर रहे थे।
Heart-wrenching footage from the Philippines A powerful 6.9 quake rocked Cebu damaging historic churches and forcing residents to flee homes amid booming noises and falling debris. At least 6 confirmed deaths so far.Let's amplify Filipino voices and donate to relief.#earthquakepic.twitter.com/gmxtaExikX— Saniya Khan (@KhanSaniya07) September 30, 2025
एक अन्य आपदा-राहत अधिकारी ग्लेन उर्सल ने कहा, "उस क्षेत्र में जाना मुश्किल है क्योंकि वहां खतरे कम नहीं हैं।" उन्होंने आगे कहा कि कुछ जीवित बचे लोगों को पहाड़ी गांव से अस्पताल लाया गया था। दूर के कस्बों मेडेलिन और सैन रेमिगियो में भी मौतों की सूचना मिली है। निगम अधिकारियों ने बताया कि वहां तीन तटरक्षक कर्मी, एक दमकलकर्मी और एक बच्चा बास्केटबॉल खेल के दौरान सुरक्षा के लिए भागने की कोशिश करते हुए गिरती दीवारों और मलबे की चपेट में आने से मारे गए। यह भूकंप एक दशक से अधिक समय में मध्य क्षेत्र को हिलाने वाले सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था और यह ऐसे समय आया जब कई लोग सो रहे थे या घर पर थे।
फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी ने सुनामी की चेतावनी जारी की थी और लोगों को लगभग एक मीटर तक की संभावित लहरों के कारण सेबू और पास के लेयटे और बिलिरान प्रांतों के तटों से दूर रहने की सलाह दी थी लेकिन ऐसी कोई लहरें दर्ज नहीं की गईं और सुनामी की चेतावनी करीब तीन घंटे बाद हटा ली गई। इसके बावजूद हजारों निवासियों ने रात भर रुक-रुक कर हो रही बारिश के बावजूद घर लौटने से इनकार कर दिया और खुले घास के मैदानों तथा पार्कों में रहे। सेबू और अन्य प्रांत अभी भी एक उष्णकटिबंधीय तूफान से उबर रहे थे जिसने शुक्रवार को मध्य क्षेत्र में तबाही मचाई थी, जिससे ज्यादातर डूबने और पेड़ गिरने के कारण कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी।
🌋🇵🇭 Headline: “Cebu Shaken, Lives Taken: 6.9 Quake Rattles the Philippines”— War Updates FC (@k_c_shivansh) October 1, 2025
A powerful 6.9 magnitude earthquake struck northern Cebu late Tuesday, killing at least 69 people and injuring over 140.
Homes collapsed, roads split, and terrified residents fled into open fields amid… pic.twitter.com/jb6ufHLShF
तूफान ने सभी शहरों और कस्बों में बिजली गुल कर दी थी और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। भूकंप प्रभावित शहरों और कस्बों में स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद कर दिए गए जबकि इमारतों की सुरक्षा की जांच की जा रही है। फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी के निदेशक टेरेसितो बाकोलकोल ने कहा कि मंगलवार रात के भूकंप के बाद 600 से अधिक झटके महसूस किए गए हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि एक बड़े भूकंप में बारिश से भीगी हुई पहाड़ियां भूस्खलन और मिट्टी धंसने के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।