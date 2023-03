सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानियों के खिलाफ भारतीय समुदाय की शांति रैली, हाथों में तिरंगा लेकर 'भारत माता की जय' के लगे नारे

Highlights भारतीय समुदाय ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास के सामने की शांति रैली शांति रैली में भारतीयों ने वंदे मातरम के नारे लगाए और तिरंगा फहराया खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारतीय दूतावास पर हमले के विरोध में शांति रैली की गई

सैन फ्रांसिस्को: भारत में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर विदेशों में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हंगामा करने का मामला तेज हो गया है।

खालिस्तानी समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ किए जाने की घटना के कुछ दिनों बाद ही भारतीय समुदाय के लोगों ने कार्यलय के बाहर इकट्ठा होकर भारत के समर्थन में शांति रैली की है।

विदेशों में भारतीय नागरिकों ने एकजुट होकर कार्यलय के बाहर तिरंगा लहराया और डोल की थाप पर थिरकते हुए 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। इस दौरान पूरे क्षेत्र में 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारों की गूंज सुनाई दी।

#WATCH | United States: Indians gather outside the Indian consulate in San Francisco in support of India's unity pic.twitter.com/tuLxMBV3q0