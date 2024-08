Paris Olympics 2024: 2008 कांस्य को स्वर्ण में बदला, जोकोविच ने अल्काराज से लिया बदला, पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता

Highlights अपने 24 ग्रैंडस्लैम खिताब में एक और उपलब्धि जोड़ दी। 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 2012 में लंदन में एंडी मरे और तीन साल पहले तोक्यो में एलेक्जेंडर ज्वेरेव से हार गए थे।

Men's Tennis Singles Final Paris Olympics 2024: दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रविवार को पुरुष टेनिस एकल फाइनल में कार्लोस अल्काराज को सीधे सेट में हराकर अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। सैंतीस साल के सर्बिया के जोकोविच ने स्पेन के अल्काराज के खिलाफ 7-6, 7-6 से जीत दर्ज की और अपने 24 ग्रैंडस्लैम खिताब में एक और उपलब्धि जोड़ दी। जोकोविच इसके अलावा पुरुष और महिला दोनों वर्ग में सबसे अधिक हफ्तों तक नंबर एक रैंकिंग पर काबिज रहने वाले खिलाड़ी हैं।

10 x Australian Open 🇦🇺

3 x Roland-Garros 🇫🇷

7 x Wimbledon 🇬🇧

4 x US Open 🇺🇸

7 x ATP Finals 🏆

8 x year-end No.1s 🤝

2 x Career Golden Masters✌️

1 x Davis Cup 🇷🇸

428 weeks at No.1 (most ever)☝️

1 x Olympics Gold Medal 🥇



Novak Djokovic has completed tennis.#Paris2024… pic.twitter.com/5NAECAsI9X