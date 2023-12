फिलीपीन में बमबारी से दहशत; सेना के जवान अलर्ट, अधिकारियों ने बताया 'इस्लामी आतंकवाद'

मनीला: दक्षिणी फिलीपीन के एक विश्वविद्यालय व्यायामशाला में कैथोलिक मास के दौरान बम धमाका होने के बाद अफरा-तफरी का माहौल हो गया। इस हमले में चार लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए, जिसके बाद फिलीपीन की सेनाएं रविवार को हाई अलर्ट पर हैं। फिलीपीन में हमले के बाद अधिकारियों का कहना है कि यह इस्लामिक आतंकवाद है।

राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा, "मैं विदेशी आतंकवादियों द्वारा किए गए संवेदनहीन और सबसे जघन्य कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।" राष्ट्रपति ने कहा कि निर्दोषों के खिलाफ हिंसा करने वाले चरमपंथियों को हमेशा हमारे समाज के लिए दुश्मन माना जाएगा।

गौरतलब है कि 2017 में पांच महीने तक इस्लामिक स्टेट समर्थक आतंकवादियों से घिरे शहर मरावी में विस्फोट, लगभग 200 किमी (125 मील) दूर मगुइंदानाओ डेल सुर में शुक्रवार को एक सैन्य अभियान में 11 लड़ाकों की हत्या के बाद हुआ।

शांति का आग्रह करते हुए, मार्कोस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस और सशस्त्र बलों को नागरिकों की सुरक्षा और प्रभावित और कमजोर समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आश्वस्त रहें हम इस क्रूर कृत्य के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएंगे।

