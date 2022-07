पाकिस्तानी-अमेरिकी फोटोग्राफर की पूर्व पति ने गोली मारकर की हत्या, घटना से पहले TikTok पर तलाक के बारे में किया था पोस्ट

Highlights सानिया खान एक पाकिस्तानी-अमेरिकी पेशेवर फोटोग्राफर थी सानिया खान जून 2021 से शिकागो के चट्टानूगा में रह रही थी सानिया खान और उसके पति राहील अहमद का मई में तलाक हुआ था

शिकागो: अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को शिकागो में एक पाकिस्तानी-अमेरिकी फोटोग्राफर की उसके पूर्व पति ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से कुछ समय पहले सानिया खान टिक टॉक पर एक वीडियो पोस्ट में ये बताने की कोशिश की थी कि एक दक्षिण एशियाई महिला के रूप में तलाक लेना कितना मुश्किल होता है। सानिया खान की हत्या का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 29 वर्षीय सानिया खान को उसके पति द्वारा सोमवार दोपहर परिसर में गोली मारते हुए पाया था। दरअसल पुलिस सानिया के पति राहील अहमद के परिवार द्वारा उसके लापता होने की सूचना के बाद वहां जांच के सिलसिले में पहुंची थी। पुलिस ने शिकायत के बाद शहर में चेकिंग अभियान चलाया था।

29 year old Pakistani American girl #SaniaKhan murdered by her ex husband in Chicago.

Sania used to make TikTok videos about the stigma of divorce in South Asian communities. pic.twitter.com/rHDkucLEL9