पाकिस्तान: गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने सरकार को दी भारत में विलय की चेतावनी, स्कर्दू में विरोध प्रदर्शन तेज

Highlights पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने सरकार को दी चेतावनी लोगों ने कहा कि अगर सरकार उनके खिलाफ दमन का रास्ता अख्तियार करेगी तो वो गृहयद्ध करेंगे सरकार ने अगर उनके नेताओं को रिहा नहीं किया तो वो गिलगित बाल्टिस्तान का भारत में विलय कर देंगे

इस्लामाबाद:पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने सरकार के खिलाफ बेहद तीव्र प्रदर्शन करते हुए चेतावनी जारी की है कि सरकार उनके खिलाफ दमन का रास्ता अख्तियार करेगी तो वो गृहयद्ध करेंगे और गिलगित बाल्टिस्तान का विलय पड़ोसी मुल्क भारत में कर देंगे।

गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने अपने नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ एक बार फिर असंतोष व्यक्त करते हुए बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और चेतावनी दी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो गिलगित बाल्टिस्तान में सरकार के खिलाफ गृहयुद्ध होगा।

एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि गिलगित बाल्टिस्तान के स्कर्दू में एक मस्जिद के पास इकट्ठा हुई एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए एक स्थानीय नेता ने कहा कि यदि पाकिस्तानी सरकार उनके नेताओं को गिरफ्तार करने की हिम्मत करती है, तो वे कारगिल के दरवाजे तोड़कर भारत में शामिल हो जाएंगे।

Locals in 𝐆𝐈𝐋𝐆𝐈𝐓 𝐁𝐀𝐋𝐓𝐈𝐒𝐓𝐀𝐍 have threatened Pakistan Govt to immediately release their leaders or they will rage a civil war & merge with Indiapic.twitter.com/nTftxAj8TH