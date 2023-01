पाकिस्तान: पेशावर की एक मस्जिद में जोरदार धमाका, कम से कम 90 लोग घायल

Highlights पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी शहर पेशावर में एक मस्जिद में विस्फोट हुआ विस्फोट इतना भीषण था कि धमाके में मस्जिद की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, यह एक "आत्मघाती हमला" था

पेशावर: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर शहर में सोमवार को भीषण बम विस्फोट हुआ। धमाका दोपहर की नमाज के दौरान हुआ। शुरुआती खबरों के मुताबिक कम से कम 90 लोग घायल हुए हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, यह एक "आत्मघाती हमला" था। हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। विस्फोट इतना भीषण था कि धमाके में मस्जिद की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई।

रॉयटर्स ने एक स्थानीय पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि सोमवार को पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी शहर पेशावर में एक मस्जिद में विस्फोट हुआ और कम से कम 90 लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारी सिकंदर खान ने कहा कि विस्फोट उस मस्जिद में हुआ जहां बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए थे।

खान ने कहा, "इमारत का एक हिस्सा ढह गया था और माना जा रहा है कि इसके नीचे कई लोग थे।" घायलों को पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के एक प्रवक्ता मोहम्मद असीम ने कहा कि उन्हें 90 घायल मिले हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है।

🚨Breaking:

Inside mosque after Blast in Police lines Peshawar during Namaz.#Peshawar | #Pakistan | #PeshawarBlast | #MosqueBlastpic.twitter.com/7xHywXr6Cp