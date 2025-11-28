Pakistan: पूर्व PM इमरान खान ज़िंदा हैं या नहीं? बेटे कासिम ने मानवाधिकार संगठनों से पिता के जीवित होने के सबूत मांगने की अपील की

लाहौर: इमरान खान के बेटे, कासिम खान ने एक्स पर पोस्ट करके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और डेमोक्रेटिक देशों से अपने पिता के लिए "जीवन का सबूत" मांगने की अपील की। ​​उनके पिता अगस्त 2023 से भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में हैं, जिन्हें वे राजनीति से प्रेरित बताते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अदियाला जेल में "डेथ सेल" में छह हफ़्ते तक पूरी तरह से अकेले रखा गया, जहाँ कोर्ट के हर हफ़्ते मिलने के आदेश के बावजूद परिवार से कोई संपर्क, कानूनी मदद, फ़ोन कॉल या मुलाकात नहीं हो सकी। कासिम ने पाकिस्तानी अधिकारियों को इस "अमानवीय अकेलेपन" से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए पूरी कानूनी, नैतिक और इंटरनेशनल जवाबदेही की चेतावनी दी।

परिवार का इनकार और मौत की अफवाहें

खान की बहन अलीमा खान ने भी इस संकट को दोहराया, कहा कि कोई वेरिफाइड एक्सेस नहीं है और आइसोलेशन को "गैर-कानूनी" बताया, हालांकि उनका मानना ​​है कि अधिकारियों को खान की 90% लोकप्रियता से जनता के गुस्से का डर है। PTI नेताओं ने बताया कि 4 नवंबर से तीन हफ़्ते से ज़्यादा समय से कोई मीटिंग नहीं हुई है, जिससे मौत की अफवाहों को जेल अधिकारियों ने खारिज कर दिया, जिन्होंने खान की अच्छी सेहत और कोई ट्रांसफर प्लान नहीं होने की पुष्टि की। अदियाला जेल के बाहर बहनों अलीमा, नोरीन और उज़मा के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने हमला किया, जिसमें मारपीट भी शामिल थी।

PTI की बड़ी चिंताएं और संदर्भ

PTI के प्रवक्ता ज़ुल्फ़िकार बुखारी ने मुलाकातों से मना किए जाने के बीच सेहत से जुड़ी चिंताओं पर ज़ोर दिया, जबकि पार्टी के दावों में किताबें, अखबार, मेडिकल केयर रोके रखना और छह लोगों की मीटिंग के लिए कोर्ट के फैसलों की अवहेलना शामिल है - यहां तक ​​कि खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी रोकना शामिल है। 2023 में उनकी गिरफ्तारी के बाद से, जिससे देश भर में विरोध प्रदर्शन और PTI की कार्रवाई शुरू हो गई, खान 14 साल की सज़ा काट रहे हैं; जेल के नियम खास अधिकार देते हैं, लेकिन PTI का आरोप है कि उन्हें टेररिस्ट-सेल की हालत और मानसिक टॉर्चर का सामना करना पड़ा।

My father has been under arrest for 845 days. For the past six weeks, he has been kept in solitary confinement in a death cell with zero transparency. His sisters have been denied every visit, even with clear court orders allowing access. There have been no phone calls, no… pic.twitter.com/VZm26zM4OF — Kasim Khan (@Kasim_Khan_1999) November 27, 2025

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नोरीन नियाज़ी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे सपोर्टर्स को पिछली घटनाओं जैसी हिंसक सरकारी कार्रवाई के खतरों के बारे में आगाह किया। उन्होंने 9 मई, 2023 के प्रोटेस्ट को याद किया, जहाँ "अनगिनत लोगों को गोली मारी गई" और उनके शव छिपा दिए गए थे, कथित तौर पर सिक्योरिटी फोर्स ने स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि अशांति के दौरान बच्चों के सिर में भी गोली मारी गई। इन खतरों के बावजूद, उन्होंने कहा कि PTI सपोर्टर्स इमरान खान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए रैली कर रहे हैं।

बेरहमी की निजी गवाह

नियाज़ी ने 2023 मई 9 के प्रोटेस्ट के दौरान सरकारी हिंसा के अपने सीधे अनुभव के बारे में बताया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स द्वारा आम लोगों को निशाना बनाने पर ज़ोर दिया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने बिना सोचे-समझे जानलेवा ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे डर और ज़ुल्म का माहौल बन गया।

