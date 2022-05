पाकिस्तान में तेल की कीमतों में 30 रुपये प्रति लीटर का इजाफा, पूर्व पीएम इमरान खान ने भारत की तारीफ कर सरकार पर निकाली भड़ास

Highlights पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल 179.85 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है पूर्व पीएम इमरान खान ने कीमतों में वृद्धि को लेकर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है इमरान खान ने कहा कि इतिहास में पहली बार इतनी भारी वृद्धि हुई है

इस्लामाबादः पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद पेट्रोल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 30 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह मूल्यवृद्धि आधी रात से लागू हो गयी है। कीमतें बढ़ने के बाद पेट्रोल 179.85 रुपये प्रति लीटर, डीजल 174.15 रुपये प्रति लीटर और केरोसिन 155.95 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने यहां एक प्रेस वार्ता में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नई कीमतें आधी रात से लागू हो जाएंगी। इससे एक दिन पहले कतर में पाकिस्तान सरकार और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच आर्थिक सहायता को लेकर हुई बातचीत बेनतीजा रही थी।

Nation starting to pay price for Imported govt's subservience before foreign masters with 20% / Rs30 per litre hike in petrol & diesel prices - the highest single price hike in our history.The incompetent & insensitive Govt has not pursued our deal with Russia for 30% cheaper oil