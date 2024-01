पाकिस्तान ने ईरान के हमले पर उठाया बड़ा कदम, राजदूत को वतन वापसी का भेजा आदेश

Highlights पाकिस्तान ने ईरानी राजदूत को वतन वापसी का भेजा संदेश इसके साथ ही ये भी फैसला किया कि ईरान में भेजे पाकिस्तानी राजदूत को लौटने के ऑर्डर दिए पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान की अखंडता और प्रभुता पर हमला है

नई दिल्ली: पाकिस्तान ने ईरान की राजदूत को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कार्रवाई ऐसे वक्त हुई है जब ईरान ने पाक में स्थित आतंकी संगठन पर हमला किया था। इस बात की जानकारी जियो न्यूज़ ने दी है।

इस्लामाबाद में विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा, "पाकिस्तान ने भी यह निर्णय किया है कि वो अपने राजदूत को ईरान से वापस बुलाने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो ईरान की राजदूत अपने देश गई हैं, अब उन्हें पाकिस्तान लौटने की जरुरत नहीं है।"

अल अरबिया न्यूज़ की मानें तो ईरान ने आतंकी संगठन के ठिकाने पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था। क्योंकि तेहरान को भी इस संगठन ने कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाया था।

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान की अखंडता और प्रभुता पर हमला है, जो अस्वीकार्य है। इसी आधार पर पाकिस्तान ने ईरान को आज ही गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि ईरान को सीधे कार्रवाई करने से पहले बातचीत के रास्ते को चुनना चाहिए था।

पाकिस्तान के पास इस गैरकानूनी कृत्य पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार सुरक्षित है और इसके परिणामों की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान की होगी। इस बात की जानकारी विदेश विभाग की प्रवक्ता ने दी।

Pakistan expels Tehran ambassador in response to Iranian airstrike on terrorist camps



Read @ANI Story | https://t.co/xs3S1KNESM#Pakistan#Iran#IranAirstrike#Tehranpic.twitter.com/YV62JFMqeE