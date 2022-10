अमेरिका में पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार को एक शख्स ने बताया चोर और झूठा, देखें वीडियो

Highlights अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार को एक अज्ञात व्यक्ति ने गाली दी और चोर व झूठा कहा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर डार ने भी जवाब दिया और उल्टा उस व्यक्ति को झूठा कहने लगे।

वॉशिंगटन: अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार को वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर एक अज्ञात व्यक्ति ने गाली दी और चोर व झूठा कहा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब इशाक डार वॉशिंगटन एयरपोर्ट पहुंचे तो एक शख्स उनकी तरफ चलने लगा और उन्हें झूठा और चोर कहने लगा।

इस पर डार ने भी जवाब दिया और उल्टा उस व्यक्ति को झूठा कहने लगे। जब उस शख्स ने उन्हें चोर कहा तो मंत्री के साथ मौजूद एक शख्स भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा। इशाक डार आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचे। वॉशिंगटन में इस समय आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकें चल रही हैं।

पाकिस्तान विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय ऋणों को पुनर्निर्धारित करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, वित्त मंत्री इशाक डार की मुद्रा को मजबूत करने की प्रतिज्ञा और ईंधन की कीमतों में कटौती के फैसले ने उन्हें आईएमएफ की मांगों के साथ खड़ा कर दिया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इशाक डार के साथ बदसलूकी करने वाले शख्स का राजनीतिक झुकाव क्या था।

शाहबाज शरीफ ने अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव लाकर इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया था। तब से कई देशों में पीटीआई (इमरान की पार्टी) और पीएमएल-एन (शाहबाज शरीफ की पार्टी) के समर्थक आमने-सामने हैं। विदेश में दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच कई बार झड़प हो चुकी है। एक बार मरियम औरंगजेब को पीएम इमरान खान के समर्थकों ने लंदन में एक कॉफी शॉप में घेर लिया था, जहां वे 'चोरनी-चोरनी' के नारे लगा रहे थे।

