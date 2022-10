पाक सेना जनरल कमर जावेद बाजवा अगले महीने हो रहे रिटायर, विस्तार लेने से किया इनकार

Highlights बाजवा सेना प्रमुख के रूप में अपने दूसरे तीन साल के कार्यकाल के अंतिम दिन के बाद 29 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 2018 में उन्हें फोर्ब्स की दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 68वें स्थान पर रखा गया था। मूल रूप से गखर मंडी के रहने वाले जनरल बाजवा का जन्म कराची में बाजवा कबीले के एक पंजाबी जाट परिवार में हुआ था।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुक्रवार को कहा कि वह विस्तार नहीं लेंगे और पांच सप्ताह के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। समाचार एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तान के जियो न्यूज के हवाले से यह जानकारी साझा की। बता दें कि बाजवा 29 नवंबर 2016 से पाकिस्तानी सेना के जनरल और पाकिस्तानी सेना के दसवें और वर्तमान सेनाध्यक्ष हैं।

बाजवा सेना प्रमुख के रूप में अपने दूसरे तीन साल के कार्यकाल के अंतिम दिन के बाद 29 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 2018 में उन्हें फोर्ब्स की दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 68वें स्थान पर रखा गया था। मूल रूप से गखर मंडी के रहने वाले जनरल बाजवा का जन्म कराची में बाजवा कबीले के एक पंजाबी जाट परिवार में हुआ था।

Pakistan Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa Friday said that he will not take an extension and retire after five weeks, reports Pakistan's Geo News pic.twitter.com/OMgpKHccEh