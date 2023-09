Pakistan blasts Updates: बलूचिस्तान मस्जिद के निकट आत्मघाती हमलावरों ने खुद को विस्फोट से उड़ाया, 56 लोगों की मौत और 62 घायल, बचाव तेज, देखें वीडियो

Highlights आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। मस्जिद के बाहर एक रैली के वास्ते भारी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा के हांगू शहर में विस्फोट हुआ।

Pakistan blasts Updates: पाकिस्तान के दो प्रांतों में शुक्रवार को हुए कई विस्फोटों में कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई और 62 से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक संदिग्ध ने खुद को उड़ा लिया।

कुछ घंटों बाद, पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक मस्जिद के अंदर एक आत्मघाती विस्फोट में कम से कम 4 लोग मारे गए और छह अन्य घायल हो गए। बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में यह विस्फोट अल फलाह रोड पर मदीना मस्जिद के पास हुआ, जहां श्रद्धालु पैगंबर मुहम्मद का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुए थे।

#PakistanBlast : Multiple explosions kill dozens in Khyber Pakhtunkhwa and Hangu Safety concerns rise in Pakistan after deadly blasts @MollyGambhir joined by @AnasMallick for more Watch more: https://t.co/AXC5qRuO3J pic.twitter.com/pwOOWi33H9

पाकिस्तान मीडिया हाउस डॉन ने एक रिपोर्ट में कहा कि विस्फोट तब हुआ, जब ईद मिलादुन नबी समारोह के सिलसिले में जुलूस निकाला जा रहा था। स्थानीय पुलिस ने डॉन को बताया कि मारे गए लोगों में मस्तुंग के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) नवाज गशकोरी भी शामिल थे। हमलावर ने ऑन-ड्यूटी पुलिस अधिकारी की कार के पास विस्फोट कर दिया, जबकि वह उसके अंदर था।

शहर पुलिस थाने के प्रभारी मोहम्मद जावेद लहरी ने बताया कि बलूचिस्तान में मस्तुंग जिले के अल फलाह रोड पर मदीना मस्जिद के निकट विस्फोट हुआ। उन्होंने कहा, ‘‘विस्फोट एक ‘आत्मघाती विस्फोट’ था। हमलावर ने पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) की कार के बगल में खुद को विस्फोट कर उड़ा लिया।’’

इस आत्मघाती विस्फोट में मारे गए लोगों में रैली के दौरान ड्यूटी पर तैनात मस्तुंग के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) नवाज गश्कोरी भी शामिल हैं। मस्जिद के समीप विस्फोट उस वक्त हुआ जब लोग ईद-मिलाद उन नबी के मौके पर एकत्र हुए थे। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस पर ईद-मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है।

लहरी ने बताया कि घायलों को चिकित्सा केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है और अस्पतालों में आपातकाल लागू कर दिया गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी राशिद मुहम्मद सईद ने बताया कि 20 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए क्वेटा ले जाया गया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने शुक्रवार के विस्फोट में शामिल होने से इनकार करते हुए एक बयान में कहा कि ऐसा हमला उसकी नीतियों के खिलाफ है। समूह ने खैबर पख्तूनख्वा में हमले की भी निंदा की और कहा कि ‘‘मस्जिदें, स्कूल और जनसभाएं हमारे लक्ष्यों का हिस्सा नहीं हैं।’’

बलूचिस्तान के अंतरिम सूचना मंत्री जान अचाकजई ने कहा कि बचाव दलों को मस्तुंग भेजा गया है। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से घायल लोगों को क्वेटा स्थानांतरित किया जा रहा है और सभी अस्पतालों में आपात स्थिति लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा, ‘‘शत्रु, विदेशी ताकतों की सरपरस्ती में बलूचिस्तान में शांति व धार्मिक सौहार्द को नष्ट करना चाहता है। यह विस्फोट असहनीय है।’’

कार्यवाहक मुख्यमंत्री अली मर्दान डोमकी ने प्राधिकारियों को विस्फोट के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमले के दोषी किसी रहम के हकदार नहीं हैं। जिन्होंने भी शांतिपूर्ण जुलूस को निशाना बनाया है उनसे कड़ाई से निपटा जाएगा।’’ मुख्यमंत्री ने लोगों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने की अपील की।

उन्होंने कहा कि इस्लाम शांति का धर्म है और ‘‘जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है उन्हें मुस्लिम नहीं कहा जा सकता।’’ डोमकी ने इस घटना को लेकर सूबे में तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस हमले के कुछ घंटे बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक मस्जिद में आत्मघाती बम धमाके में कम से कम चार लोगों की मौत हो गयी और 12 अन्य लोग घायल हो गए।

पुलिस के मुताबिक यह विस्फोट हांगू जिले के दोआबा पुलिस थाने के नजदीक मस्जिद के पास हुआ। पुलिस के अनुसार पांच आतंकवादी दोआबा पुलिस थाने में घुस गए थे, लेकिन कानून प्रवर्तन बलों ने तुरंत उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में जहां एक आतंकवादी मारा गया, वहीं दूसरे ने मस्जिद की इमारत के पास खुद को बम से उड़ा लिया, जिससे उसकी छत ढह गई।

No one is safe in #Pakistan. If,by chance, an individual gets saved from the atrocities of the #PakArmy, then they become the target of such blasts. Terrorism is at its zenith in Pakistan. Pakistan is getting a taste of its own medicine.#HanguBlast@ManzoorPashteen@AsadAToorpic.twitter.com/SE7hCKcz1j