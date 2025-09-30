Pakistan Blast VIDEO: सीसीटीवी फुटेज में दिखा क्वेटा विस्फोट का भयानक मंजर, 10 लोग मरे, 32 घायल हुए

Pakistan Blast VIDEO: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में मंगलवार दोपहर एक शक्तिशाली विस्फोट में लगभग दस लोगों की मौत हो गई और 32 अन्य घायल हो गए। यह बम क्वेटा के ज़रघुन रोड स्थित फ्रंटियर कांस्टेबुलरी (FC) मुख्यालय के पास फटा।

बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मुहम्मद काकर के अनुसार, विस्फोट में 10 लोग मारे गए, जिनमें पाँच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और पाँच अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गोलीबारी और विस्फोट में FC के दो जवान भी घायल बताए जा रहे हैं।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज़ मॉडल टाउन और आसपास के इलाकों में सुनी गई, जिससे आस-पास के घरों और इमारतों की खिड़कियाँ टूट गईं।

इसके तुरंत बाद, इलाके में गोलियों की आवाज़ भी सुनी गई, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई। पाकिस्तान के आज न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, बचाव दल और पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुँच गए और तलाशी अभियान के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।

विस्फोट के सटीक क्षण को कैद करने वाला एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है। फुटेज में एक व्यस्त सड़क पर अचानक विस्फोट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आग की लपटें और धुआँ कुछ देर के लिए कैमरे का दृश्य अस्पष्ट कर देता है।

डॉन ने क्वेटा के विशेष अभियान के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मुहम्मद बलूच के हवाले से बताया कि विस्फोट उस समय हुआ जब विस्फोटकों से लदा एक वाहन एफसी मुख्यालय के पास मॉडल टाउन से हाली रोड की ओर मुड़ रहा था।

⚡️🇵🇰 Suicide Bomb Blast in Balochistan's Capital Reportedly Targets Paramilitary Security Force - CCTV 📹



The powerful blast was followed by gunfire in Quetta, near the HQ of the Frontier Corps.



The explosion, which appeared to target a vehicle, shattered windows and damaged… pic.twitter.com/GUueo7NXBb — RT_India (@RT_India_news) September 30, 2025

बड़े पैमाने पर जनहानि की आशंका के चलते, शहर भर के अस्पतालों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। अधिकारियों ने विस्फोट की प्रकृति का पता लगाने के लिए एक विस्तृत जाँच भी शुरू कर दी है।

अभी तक किसी भी समूह ने विस्फोट की ज़िम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन संदेह उग्रवाद प्रभावित बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी संगठनों पर होने की आशंका है।

