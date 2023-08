पाकिस्तान: फैसलाबाद में ईसाइयों पर अत्याचार, भीड़ ने चर्च पर किया हमला; इलाके में मचा कोहराम

Highlights पाकिस्तान में ईसाइयों पर हो रहा अत्याचार भीड़ ने चर्च पर हमला कर की तोड़फोड़ ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने घटना को दिया अंजाम

फैसलाबाद: पाकिस्तान के फैसलाबाद में अल्पसंख्यक समुदाय ईसाई लोगों पर अत्याचार का मामला सामने आया है। इलाके के कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे हैं।

इन वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ उपद्रवियों की भीड़ एक चर्च पर बर्बरता से हमला कर रही है। भीड़ चर्चा की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हुए आगजनी कर रही है। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में कोहराम मच गया है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान इस्लामवादियों द्वारा पंजाब प्रांत के फैसलाबाद जिले के जरनवाला रोड पर एक चर्च में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है।

यह घटना एक ईसाई व्यक्ति पर ईशनिंदा का आरोप लगाए जाने के बाद हुई। घटना के दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि चर्च के आसपास के इलाके में स्थानीय लोगों द्वारा ईसाइयों के घरों में भी तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई।

This is the real face of Islamic Republic of #Pakistan , a country of extremists and terrorists. A local #Christian family in Jaranwala, Faisalabad, Punjab has been accused of #blasphemy by local Muslims. Now local Muslims have attacked a #church and are destroying it. pic.twitter.com/DxEamRiVhC

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। यह घटना फैसलाबाद में एक ईसाई अल्पसंख्यक परिवार पर पवित्र कुरान का उल्लंघन करने का आरोप लगने के बाद हुई।

इसके बाद मौके पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और चर्च के शीर्ष पर चढ़ गए और चर्च में तोड़फोड़ की। इसके बाद उन्होंने चर्च में आग लगा दी। भीड़ चर्च में तोड़फोड़ करते हुए इस्लाम विरोधी नारे लगा रही थी। इलाके में ईसाइयों के घरों में भी तोड़फोड़ किये जाने की खबर है।

बिशप आजाद मार्शल ने इस घटना की आलोचना की और कहा कि "यह लिखते समय मेरे पास शब्द नहीं हैं। हम, बिशप, पुजारी और आम लोग पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले में जरनवाला घटना पर बहुत दुखी और व्यथित हैं।

Words fail me as I write this. We, Bishops, Priests and lay people are deeply pained and distressed at the Jaranwala incident in the Faisalabad District in Pakistan. A church building is being burnt as I type this message. Bibles have been desecrated and Christians have been… pic.twitter.com/xruE83NPXL