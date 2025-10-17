Pakistan: अपने ही देशवासियों के खून से पाक सेना ने रंगे हाथ, फिलिस्तीन समर्थन प्रदर्शनों में 1000 लोगों की मौत; लाहौर के पास सामूहिक हत्या पर नई रिपोर्ट

Highlights फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनों में 1000 लोगों की मौत, पाक सेना ने अपने ही नागरिकों पर चलाई गोलियां

Pakistan: पाकिस्तान की सेना ने अपने ही देश में कत्लेआम मचा दिया है। और अपने देशवासियों की सामूहिक हत्या कर दी। कई रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने फ़िलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई करते हुए हत्या कर दी। यह कार्रवाई प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की मिस्र यात्रा के दौरान हुई, जहाँ उन्होंने गाजा युद्धविराम शिखर सम्मेलन में भाग लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की "नोबेल शांति पुरस्कार के उम्मीदवार" के रूप में प्रशंसा की।

लाहौर सबसे ज्यादा प्रभावित

ड्रॉप साइट के रयान ग्रिम के अनुसार, लाहौर के पास सेना की कार्रवाई एक सामूहिक नरसंहार के बराबर थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि "सैकड़ों शव सड़कों पर पड़े थे, जिन्हें बाद में ट्रकों से हटाया गया।" ग्रिम ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इज़राइल के साथ पाकिस्तान के सामान्यीकरण का विरोध करने वाले और घरेलू नियंत्रण की पुष्टि करने वाले विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग किया।

ग्रिम ने बताया, "हिंसा का पैमाना न केवल मार्च को रोकने के लिए बल्कि किसी भी संभावित असहमति जताने वालों को स्पष्ट चेतावनी देने के लिए प्रतीत होता है।"

टीएलपी प्रदर्शनकारियों को रोका गया और उन पर हमला किया गया

टीएलपी के नेतृत्व वाला मार्च लाहौर से शुरू हुआ और इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर समाप्त होना था। अधिकारियों ने प्रमुख मार्गों पर बैरिकेड्स लगा दिए, और प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए लगाए गए कंटेनरों को हटाने का प्रयास किया। सुरक्षा बलों ने जवाबी गोला-बारूद से जवाब दिया, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। घायलों में टीएलपी नेता साद रिज़वी भी शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर सुरक्षा बलों से हमला रोकने का आग्रह करते समय गोली मार दी गई थी। उनका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है, पुलिस का कहना है कि आस-पास के इलाकों में छिपे "भगोड़ों" को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है।

पाकिस्तान ने मीडिया पर सेंसरशिप लगाई

पाकिस्तान में दमन की कवरेज पर कड़ा नियंत्रण बना हुआ है। राज्य-संबद्ध चैनलों ने बड़े पैमाने पर सरकारी बयानबाज़ी को बढ़ावा दिया है, प्रदर्शनकारियों को सशस्त्र हमलावरों के रूप में चित्रित किया है, जबकि स्वतंत्र पत्रकारिता को पाकिस्तान के वास्तविक सैन्य शासन के तहत भारी सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रिम ने कहा, "राज्य की हिंसा के व्यापक दस्तावेजीकरण के बावजूद, पाकिस्तान में आधिकारिक चैनल स्वतंत्र रिपोर्टिंग को दबा रहे हैं, जिससे बिना फ़िल्टर की गई जानकारी तक जनता की पहुँच सीमित हो रही है।"

