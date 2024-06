पाकिस्तानी सेना को ऐतिहासिक रूप से पहली बार अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर मिली

Highlights डॉ. हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ने मुस्लिम बहुल देश में ब्रिगेडियर का पद प्राप्त करने वाली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला बनकर इतिहास रचा रॉबर्ट्स उन पाकिस्तानी सेना अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें चयन बोर्ड द्वारा ब्रिगेडियर और पूर्ण कर्नल के रूप में पदोन्नत किया गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ब्रिगेडियर के रूप में हेलेन की पदोन्नति पर उन्हें बधाई दी

इस्लामाबाद: पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर में सेवारत डॉ. हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ने मुस्लिम बहुल देश में ब्रिगेडियर का पद प्राप्त करने वाली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। रॉबर्ट्स उन पाकिस्तानी सेना अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें चयन बोर्ड द्वारा ब्रिगेडियर और पूर्ण कर्नल के रूप में पदोन्नत किया गया है।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ब्रिगेडियर के रूप में हेलेन की पदोन्नति पर उन्हें बधाई दी और कहा कि पूरे देश को उन पर और अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाली उन हजारों मेहनती महिलाओं पर गर्व है जो देश की सेवा कर रही हैं। उन्होंने कहा, "मैं और पूरा देश ब्रिगेडियर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स को पाकिस्तानी सेना में ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत होने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला होने का सम्मान मिलने पर बधाई देता हूं।"

Dr Helen Mary Roberts is #Pakistan’s first #Christian woman to attain the rank of Brigadier in the Pakistan Army Medical Corps, where she has been serving as a pathologist for the past 26 years. #Minoritiespic.twitter.com/IO0Z22VtKS