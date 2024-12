Pakistan Airstrike: पाकिस्तान के हवाई हमले से अफगानिस्तान में 15 की मौत, मरने वालों में बच्चे भी शामिल; तालिबान ने खाई बदले की कसम

Pakistan Airstrike: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में हवाई हमले से भारी तबाही मचाई है। इस हमले में करीबन 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। इस बीच, इस हमले से बौखलाए तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई है और जवाबी हमले की बात कही है।

#BREAKING

Pakistani military airstrikes on Paktika, Afghanistan



Sources told Aamaj News that Pakistani aircraft have attacked a Pakistani Taliban training camp in Barmal district of Paktika, killing a number of TTP fighters.



The Taliban has so far remained silent.#aamajnewspic.twitter.com/8tKVIcqhoq