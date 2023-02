पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम समुदाय की मस्जिद पर हमला, तहरीक-ए-लब्बैक के सदस्यों ने की तोड़फोड़

Highlights पाकिस्तान के कराची में अहमदी मस्जिद पर हमला कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के सदस्यों ने की तोड़ फोड़ पाकिस्तान की संसद ने अहमदिया समुदाय को गैर-मुस्लिम घोषित किया हुआ है

नई दिल्ली: गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान में आतंकी वारदातें और कट्टरपंथी समूहों की गतिविधियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पेशावर की मस्जिद में हुए आत्मघाती बम हमले के बाद अब एक और मस्जिद पर हमला और तोड़-फोड़ की गई है। पाकिस्तान के कराची शहर में अहमदी समुदाय की एक मस्जिद पर कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के सदस्यों ने हमला कर दिया।

अहमदी समुदाय की मस्जिद पर हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया। वीडियो में तहरीक-ए-लब्बैक के सदस्य मस्जिद की दीवारों पर चढ़कर तोड़-फोड़ करते देखे जा सकते हैं। बता दें कि अहमदिया मुस्लिम पाकिस्तान का एक अल्पसंख्यक समाज है और देश में उन्हे दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। यहां तक कि पाकिस्तान में अहमदियों को मुसलमान भी नहीं माना जाता है।

As we enter into the next month of 2023, TLP terrorists destroy minarets of an Ahmadi mosque in Karachi.

This is the same Ahmadiyya Hall where TLP terrorists came last year demanding to destroy minarets. @KarachiPolice_ Koi action lein gay Sir? pic.twitter.com/SX0VwfNbvG