पाकिस्तान-अफगानिस्तानः 48 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा, कई सैनिकों को बंदी बनाने का दावा किया, जानें अपडेट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 15, 2025 21:58 IST2025-10-15T20:34:34+5:302025-10-15T21:58:40+5:30
Pakistan-Afghanistan: सेना ने कहा, "हमले को विफल करते समय 15-20 अफगान तालिबान मारे गए और कई घायल हो गए।"
इस्लामाबादः पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे के संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। यह घोषणा ऐसे समय की गई है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर संघर्ष में दोनों ओर से कई लोग मारे गए हैं। विदेश कार्यालय ने कहा, "तालिबान के अनुरोध पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आज शाम छह बजे से अगले 48 घंटों के लिए पाकिस्तान सरकार और अफगानिस्तान के तालिबान शासन के बीच एक अस्थायी संघर्ष विराम का फैसला किया गया है।" हालांकि, अफगानिस्तान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि "पाकिस्तानी पक्ष के अनुरोध और आग्रह पर, दोनों देशों के बीच संघर्षविराम आज शाम 5:30 बजे के बाद प्रभावी होगा।" सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुजाहिद ने कहा कि सरकार ने अपने सशस्त्र बलों को निर्देश दिया है कि वे संघर्ष विराम का सम्मान करें।
जब तक कि उकसावे की कोई कार्रवाई ना हो। विदेश कार्यालय ने कहा, "इस अवधि के दौरान, दोनों पक्ष रचनात्मक बातचीत के माध्यम से इस जटिल लेकिन सुलझने योग्य मुद्दे का सकारात्मक समाधान खोजने के लिए गंभीर प्रयास करेंगे।" सरकारी ‘पीटीवी न्यूज़’ ने पूर्व में बताया था कि पाकिस्तानी सैन्य बलों ने अफ़ग़ानिस्तान के कंधार प्रांत और राजधानी काबुल में "सटीक हमले" किए।
‘पीटीवी न्यूज़’ ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से ‘एक्स’ पर कहा, "अफ़ग़ान तालिबान के आक्रमण के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में प्रमुख ठिकाने नष्ट कर दिए गए। पाकिस्तानी सेना ने अफ़ग़ान तालिबान के प्रमुख ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया।" पोस्ट में कहा गया, "ये सटीक हमले अफ़ग़ानिस्तान के कंधार प्रांत में किए गए। इन हमलों के परिणामस्वरूप, अफग़ान तालिबान बटालियन संख्या 4 और बॉर्डर ब्रिगेड संख्या 6 पूरी तरह से नष्ट हो गए। दर्जनों विदेशी और अफ़ग़ान आतंकवादी मारे गए।"
इससे पहले, पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि उसने अफगान तालिबान के कई हमलों को नाकाम कर दिया और दोनों देशों के बीच सीमा पर हुई झड़पों की अलग-अलग घटनाओं में 40 से अधिक हमलावरों को मार गिराया। सेना ने कहा, "हमले को विफल करते समय 15-20 अफगान तालिबान मारे गए और कई घायल हो गए।"