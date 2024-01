पाकिस्तान का भारत पर दो पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या का आरोप, भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

Highlights पाकिस्तान ने भारत पर पाकिस्तानी नागरिकों की गैर-न्यायिक और गैर-क्षेत्रीय हत्याएं करने का आरोप लगाया पाक ने कहा, भारतीय एजेंट योगेश कुमार और अशोक कुमार आनंद पाकिस्तान में दो पाकिस्तानियों की हत्या में शामिल हैं भारत ने कहा, यह झूठा और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी प्रचार करने का पाकिस्तान का नवीनतम प्रयास है

नई दिल्ली: पाकिस्तान ने एक सनसनीखेज आरोप में भारत पर पाकिस्तानी नागरिकों की गैर-न्यायिक और गैर-क्षेत्रीय हत्याएं करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के विदेश सचिव साइरस सज्जाद क़ाज़ी ने गुरुवार 24 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि दो भारतीय एजेंट - योगेश कुमार और अशोक कुमार आनंद - पाकिस्तान में दो पाकिस्तानियों की हत्या में शामिल हैं।

वहीं भारत ने आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने कुकर्मों के लिए दूसरों को दोष देना न तो औचित्य हो सकता है और न ही समाधान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा, "हमने पाकिस्तान के विदेश सचिव की कुछ टिप्पणियों के संबंध में मीडिया रिपोर्टें देखी हैं। यह झूठा और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी प्रचार करने का पाकिस्तान का नवीनतम प्रयास है।"

इससे पहले मीडिया ब्रीफिंग में, साइरस काजी ने आरोप लगाया कि भारतीय एजेंट योगेश कुमार ने शाहिद लतीफ़ का पता लगाने और उसकी हत्या करने के लिए पाकिस्तान में स्थानीय अपराधियों के संपर्क में आने के लिए एक मजदूर मोहम्मद उमैर को भर्ती किया था। "कई हत्या के प्रयास विफल होने के बाद, उमैर ने खुद हत्याओं को अंजाम देने का फैसला किया। उसने 5 लक्ष्य हत्यारों की एक टीम बनाई। वे अपने पहले प्रयास में विफल रहे, लेकिन पिछले साल 11 अक्टूबर को शाहिद लतीफ को मारने के दूसरे प्रयास में सफल रहे।"

पाकिस्तान के विदेश सचिव के मुताबिक, उमैर और लतीफ़ की हत्या में शामिल अन्य लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे पूछताछ से पता चला कि उन्हें "भारतीय एजेंट" योगेश कुमार द्वारा काम पर रखा गया था और उनका मार्गदर्शन किया गया था।

Indian agent Yogesh Kumar was based in a Gulf country and orchestrated killings on Pakistani soil. Ashok Kumar Anand is also involved in the same. Pakistan won’t let go of this act of terrorism of India. pic.twitter.com/3wG2iORFr4