Pak VS China Asian Champions Trophy 2024: चीन से भी हारा तीन बार के चैंपियन पाकिस्तान, शूटआउट में 2-0 से हराया, 6ठी बार टूर्नामेंट फाइनल में टीम इंडिया

Pak VS China Asian Champions Trophy 2024: तीन बार के चैंपियन पाकिस्तान को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में मेजबान चीन ने हराकर टूर्नामेंट में सबसे बड़ा उलटफेर किया। पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 2-0 से हराया। चीन ने इतिहास में पहली बार महाद्वीपीय टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई जबकि पाकिस्तान मंगलवार को कांस्य पदक मैच खेलेगा। चीनी गोलकीपर काइयू वांग ने शूटआउट में शानदार काम किया। गत चैंपियन भारत ने सोमवार को यहां दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह (19वें और 45वें मिनट) ने दो गोल दागे जबकि उत्तम सिंह (13वें मिनट) और जरमनप्रीत सिंह (32वें मिनट) ने एक-एक गोल किया।

कोरिया की तरफ से एकमात्र गोल यैंग जिहुन (33वें मिनट) ने किया। भारत मंगलवार को होने वाले फाइनल में मेजबान चीन से भिड़ेगा। भारत ने लीग चरण के मैच में चीन को 3-0 से हराया था। इससे पहले चीन ने दिन के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शूटआउट के जरिए 2-0 से हराया था। निर्धारित समय के बाद दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर थीं।

